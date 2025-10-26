En San Pedro hay una moderada concurrencia en las escuelas

La concurrencia a las urnas durante las primeras horas de la mañana fue bastante baja. Sin embargo se espera que el número se amplíe luego del mediodía teniendo en cuenta el buen clima que reina en la ciudad.

En relación al nuevo sistema de votación, el Intendente Julio Bravo ponderó su implementación dijo que es un sistema ágil y dinámico que le dará transparencia al acto y que permitirá celeridad en el recuento de votos.

También destacó la participación de los jóvenes en esta elección e instó a la comunidad a votar concurrir a las escuelas y terminar de la mejor manera está jornada especial para nuestra democracia.