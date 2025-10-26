°
26 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Daniela Vélez
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Daniela Vélez
Elecciones 2025

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1525.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Verónica Valente: “concurrir a votar es la manera que tenemos de expresarnos”

La candidata a diputada nacional en segundo término del Frente Jujuy Avanza votó en la escuela Normal.

Domingo, 26 de octubre de 2025 10:18

Esta mañana en la escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti” la candidata a diputada nacional en segundo término Verónica Valente concurrió a cumplir con su deber cívico.

En contacto con la prensa dijo “en este domingo tan distinto para todos el ejercicio democrático es de todos porque es lo que le hace bien a la provincia y a la Nación.

Dijo que espera que sea una jornada tranquila y la gente le pierda “miedo” a la boleta Única de Papel, “les pido que se acerquen a votar porque es la manera de expresarse”.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD