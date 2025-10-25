La Unión Industrial de Jujuy impulsó el diálogo sobre innovación y tecnología con empresas jujeñas exitosas

La Unión Industrial de Jujuy llevó adelante el quinto conversatorio del ciclo Producción en Foco, una iniciativa orientada a generar espacios de diálogo estratégico sobre los sectores que impulsan la transformación productiva de la provincia.

El encuentro convocó a empresarios, emprendedores, funcionarios, profesionales, estudiantes y actores del ecosistema productivo, promoviendo la articulación entre el sector privado, el ámbito académico y el Estado. A través de un formato dinámico e interactivo, se fomentó el intercambio de ideas, la reflexión y la identificación de oportunidades para una Jujuy más competitiva, innovadora e integrada.

Durante el conversatorio, los referentes empresariales compartieron reflexiones que pusieron en valor el talento local y los desafíos de la industria tecnológica.

Marcelo Vásquez, CEO de Blimop, destacó que “la personalización de la educación es el camino”, y subrayó que “el máximo potencial está ahí”, en referencia al impacto transformador de las tecnologías aplicadas al aprendizaje.Pamela Scheurer, CEO de Nubimetrics, hizo hincapié en el potencial cultural de Jujuy y en la importancia de la ejecución: “Las ideas no son de quienes las piensan, sino de quienes las ejecutan”, afirmó, al compartir la experiencia de internacionalización de su empresa.Florencia Arroyo, cofundadora de Nexcrops, señaló la necesidad de incorporar nuevas disciplinas en la formación escolar: “Falta incorporar la biotecnología en las escuelas”, expresó, en línea con el enfoque innovador de su emprendimiento.Por su parte, Martín Vargas, cofundador de Génesis, reflexionó sobre el rol de la educación en el hogar frente a los cambios tecnológicos: “Es educar desde la casa, tener la conciencia de que nuestros hijos se van a encontrar con otro mundo. El que se queda atrás, no pierde, sino que queda afuera”, advirtió.El conversatorio se realizó el jueves 23 de octubre a las 19 h, en el salón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy.