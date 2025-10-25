Este viernes por la noche, en la previa al duelo por los playoffs frente a Nashville, Lionel Messi recibió la Bota de Oro de la Major League Soccer (MLS). Esto se debe a que el argentino fue el máximo goleador de la temporada regular 2025 del campeonato norteamericano.

Fue el comisionado de la MLS, Don Garber, quien entregó el galardón al argentino en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, localidad vecina de Miami (Florida). Messi jugó 28 de los 34 partidos que disputó su equipo y anotó un total de 29 goles, cinco más que Sam Surridge, su perseguidor en la lista de máximos anotadores.

Es la primera vez que el argentino obtiene este premio desde su llegada en 2023 al fútbol estadounidense, aunque no es un galardón nuevo para él: fue ocho veces el máximo anotador de la Liga de España.

En cuanto a los reconocimientos personales, Messi también es finalista y favorito a revalidar el premio al Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés), un galardón que ningún futbolista obtuvo dos años seguidos en los Estados Unidos. Con contrato renovado hasta el final de la temporada de 2028, el futbolista argentino pretende continuar ligado a Las Garzas.

Otra actuación destacada

El mismo viernes después de recibir el galardón, Messi afrontó el partido de su equipo frente a Nashville por la primera ronda de playoffs de la MLS. El duelo acabó 3-1 en favor del equipo del astro argentino, que aportó dos goles al triunfo de su equipo.

Es el primero de la serie al mejor tres partidos ante Nashville por lo que, de ganar nuevamente, avanzarán de instancia.