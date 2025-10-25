°
25 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Eva Bargiela
homenaje
Venezuela
alto comedero
clima
Roma
Lourdes Fernández
Lionel Messi
Eva Bargiela
homenaje
Venezuela
alto comedero
clima
Roma
Lourdes Fernández
Lionel Messi

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1525.00

3884873397
PUBLICIDAD
Internacionales

Un turista japonés murió tras caer de un muro del Panteón de Roma

El incidente ocurrió mientras el turista se sentaba en el muro de mármol, un lugar común para descansar.

Sabado, 25 de octubre de 2025 19:13
PANTEÓN DE ROMA

Un turista japonés de 69 años murió tras caer desde un muro perimetral de siete metros del Panteón de Roma, en Italia. El hombre visitaba el monumento durante unas vacaciones junto a su hija cuando perdió el equilibrio y cayó en el foso. Aunque la joven pidió ayuda, el hombre murió en el acto.

El incidente ocurrió el viernes a las 21.50 (hora local) mientras disfrutaban la noche de la capital italiana, en la que llevaban varios días. Fue entonces que se sentó sobre el muro de mármol que suelen usar los turistas para descansar unos minutos durante sus largos recorridos en el centro histórico y más conocido de la ciudad.

 

 

Tras el incidente, la hija del turista pidió ayuda de inmediato. Los Bomberos se presentaron en las inmediaciones y debieron forzar las entradas del Panteón para rescatar el cuerpo de Morimasa.

El hombre había perdido una cantidad significativa de sangre al impactar contra el suelo. También se presentó personal del servicio de emergencias médicas, que intentó salvarle la vida, pero identificaron que la víctima murió por el impacto.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD