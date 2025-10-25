Chocó contra un local comercial y huyó

Durante la madrugada de hoy, un vehículo que circulaba por avenida Carahuasi, en el barrio Nueva Esperanza (ex B5) de Alto Comedero, protagonizó un fuerte choque al impactar contra los soportes metálicos del techo de un comercio.

Según se observa en una cámara de seguridad privada, el conductor perdió el control del rodado y, tras el impacto, retrocedió y se retiró rápidamente del lugar sin hacerse responsable de los daños ocasionados.

Afortunadamente, el hecho no dejó personas heridas, aunque por la altura que separa la vereda del pavimento, el vehículo pudo haber volcado, lo que habría provocado un desenlace mucho más grave.

El video también muestra la reacción de varios perros que, alarmados por el estruendo, comenzaron a ladrar en el momento del siniestro.

Las autoridades intentan identificar al responsable del incidente, mientras los vecinos expresaron su preocupación por los reiterados hechos de imprudencia vial en la zona.