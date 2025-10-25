°
25 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Eva Bargiela
homenaje
Venezuela
alto comedero
clima
Roma
Lourdes Fernández
Lionel Messi
Sociedad

Maimará rinde homenaje al maestro rural

Pintarán un mural comunitario en homenaje al maestro rural y dicho proceso quedará plasmado en un documental

Sabado, 25 de octubre de 2025 17:17

En la localidad de Maimará se llevará adelante un mural artístico que rendirá homenaje al maestro rural y a la enseñanza pública en todas sus dimensiones. La obra se desarrollará en una plaza recientemente puesta en valor, ubicada en cercanías del Monolito, espacio dedicado especialmente a la figura del maestro rural.

La iniciativa busca reflejar la esencia, los colores y la identidad de Maimará, en un contexto especial para la localidad, recientemente reconocida como “el pueblo más lindo del mundo”.

El documental será dirigido por Carolina Mir, quien resultó ganadora de un concurso nacional para documentar un proceso artístico, seleccionando esta obra mural como proyecto central. La producción cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes.

Asimismo, la Dirección de Gestión de la Gobernación acompañará la propuesta.

La iniciativa contempla la participación activa de instituciones educativas y de la comunidad local, promoviendo un trabajo colectivo, abierto y comunitario, del cual formarán parte estudiantes, vecinos y artistas.

