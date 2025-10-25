Lanzan la app oficial para seguir las Elecciones Legislativas en tiempo real

El Ministerio del Interior presentó la aplicación móvil “Elecciones Legislativas 2025”, una herramienta oficial que centraliza toda la información para los comicios del próximo domingo 26 de octubre. Desarrollada por la Dirección Nacional Electoral (DINE), la app tiene como objetivo facilitar y garantizar el acceso a datos seguros y claros para la ciudadanía.

A diferencia de versiones anteriores, esta plataforma concentra en un solo lugar múltiples funciones esenciales. Los usuarios podrán consultar su lugar de votación, revisar un paso a paso sobre el correcto uso de la Boleta Única Papel (BUP) y acceder a las normas básicas para emitir el voto.

“Queremos que la ciudadanía acceda a información segura, clara y sin intermediarios”, señalaron fuentes de la DINE, destacando el carácter oficial de la aplicación.

Resultados en tiempo real y transparencia

Uno de los aspectos más destacados de la app será su función de seguimiento en vivo del escrutinio provisorio. A partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, la plataforma mostrará los resultados que se irán cargando en el sistema.

Los datos podrán filtrarse por provincia, categoría electoral e incluso por mesa individual. Además, para reforzar la transparencia del proceso, la aplicación permitirá consultar los telegramas digitalizados que se contabilicen durante la noche electoral.

Este nivel de detalle, explicaron las autoridades, busca que los datos circulen por canales oficiales, fortaleciendo la confianza en el proceso electoral y ofreciendo a los votantes una visión completa