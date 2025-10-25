°
Informacion General

Elecciones 2025: restricciones de tránsito en el centro para este domingo

 Piden a los conductores elegir rutas alternativas y circular con precaución.

Sabado, 25 de octubre de 2025 10:00

En el marco de las Elecciones Legislativas 2025, se ha dispuesto una serie de restricciones viales que regirán para este domingo 26 de octubre. La medida busca garantizar la seguridad y accesibilidad a los establecimientos escolares que funcionarán como centros de votación.

Los cortes totales se producirán desde las 6 en:

  • Ramírez de Velasco y Belgrano

  • San Martín y Senador Pérez

  • Independencia y Ramírez de Velasco

En tanto el corte será parcial con ingreso de vehículos en:

  • Patricias Argentinas y San Martín

  • Senador Pérez y Belgrano

Por estas calles se realizará el ingreso de las camionetas y remises con los telegramas.

Para quienes deban transitar por la zona, se solicita extremar las precauciones, respetar la señalización temporaria y prestar atención a las indicaciones del personal de control de tránsito. El objetivo primordial es asegurar una jornada electoral ordenada y segura para todos los vecinos.

Se espera que el normal funcionamiento del tránsito se restablezca en su totalidad durante la noche del domingo, una vez finalizado el escrutinio y desmontada la logística electoral.

 

