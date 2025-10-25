Fue suspendida una audiencia de alegatos

Se suspendió la audiencia del juicio por el crimen de Nicolás Canaviri que estaba pactada para ayer al mediodía en la sede del Poder Judicial jujeño de la calle Sánchez de Bustamante, del centro de la ciudad capital. La situación obedeció a la licencia de dos de los magistrados que integran el tribunal en función de juicio. En los próximos días, la Oficina de Gestión Judicial va a definir una nueva fecha.

Ayer estaba programada la audiencia de determinación de la responsabilidad penal de la única acusada por la muerte de Nicolás Canaviri, joven asesinado en mayo del 2022 en la capital jujeña. Karen Taboada, expareja de la víctima, llega a esta instancia judicial en libertad y sindicada por la fiscalía como presunta autora del delito de "homicidio simple en legítima defensa", calificación a la que también adhirió la defensa, y por la querella por la supuesta autoría de "homicidio simple".

Sin embargo, alrededor de las 12 los letrados Ailén Armada y Nicolás Aldana, representantes legales de la familia de la víctima, fueron informados del pedido de licencia de dos de los integrantes del tribunal. Solamente se había presentado el juez Javier Salvatierra, por lo que no se podía llevar adelante la audiencia programada y se dio un cuarto intermedio hasta la próxima semana. También, se solicitó la sustitución de uno de los magistrados, que estuvo afectado a una intervención quirúrgica de urgencia para que sea reemplazado en la audiencia que se programe.

Además, antes de los alegatos, debe prestar declaración un testigo clave para la causa, quien hasta el momento no ha sido ubicado para poder notificarlo y que se acerque a cumplir con su testimonio ante las partes. En los próximos días, la Oficina de Gestión Judicial va a definir una nueva fecha para la finalización del trámite en curso.

Proceso judicial

Hay que recordar que el juicio comenzó el pasado 30 de septiembre y que tuvo una segunda audiencia celebrada el 10 del corriente mes.

En caso de que la acusada sea hallada culpable por los magistrados, la pena se determinará en un juicio por cesura.

Cabe mencionar que la calificación del delito de "homicidio simple" prevé una pena que va de los 8 a 25 años y en caso del mismo delito pero con "legítima defensa", la penalidad va desde 1 a 5 años.

El Tribuno de Jujuy dialogó días pasados con Ailén Armada, que junto a Nicolás Aldana son representantes legales de la familia de la víctima, quien explicó que "los que nos diferencia con la fiscalía es básicamente las circunstancias en que se han dado los hechos. Estamos de acuerdo con que ha sido un homicidio, pero no en las condiciones que dice la fiscalía, que hubo un exceso de legítima defensa".

La letrada querellante consideró que "es un caso bisagra en el cual una mujer mató a un hombre, se encuentra en libertad y está gozando de muchos beneficios que no debería estar gozando. Inclusive tiene antecedentes con el mismo modus operandi en otra localidad jujeña y la persona sigue en libertad".

Sobre los hechos

El 18 de mayo de 2022, Nicolás Canaviri (26) fue asesinado de una puñalada en el pecho en el interior de una vivienda del barrio Bárcena de la capital jujeña. Por el hecho una joven mujer fue imputada y luego de 40 días detenida, quedó en libertad.

Gladys Vilca, madre de la víctima, mencionó en una entrevista anterior a este matutino que "mi hijo fue a la cancha con su amigo, se mensajeó por Facebook con Karen Taboada y luego fueron a un cumpleaños en casa de la tía de esta chica, en el barrio Bárcena. Allí comieron y bebieron. Según el amigo de mi hijo, Nicolás quería irse, pero Karen no quería y allí forcejearon".

Seguido, Vilca recordó: "Yo estaba en mi casa cuando el amigo de mi hijo me llamó y me dijo que a Nicolás le estaban pegando dentro de una casa y me mandó la ubicación. Junto a mi hijo fui a ver qué le había pasado y lo encontré tirado en el piso y alrededor un grupo de personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Lo cargaron a mi hijo y lo llevé al hospital 'Pablo Soria', donde me dijeron que había llegado sin signos vitales a causa de una herida cortante en la zona pectoral".