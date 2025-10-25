°
25 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Deportes

Se juegan los playoffs de las inferiores

Hoy comienzan los playoffs del Torneo Clausura de las Divisiones Inferiores (masculino- femenino) en diferentes categorías.

Sabado, 25 de octubre de 2025 00:00

El programa: en masculino en la cancha de Arquiza jugarán Cuyaya vs Gorriti "A", a las 9 categoría Sub13 y a las 10.30 categoría Sub15. En Hidráulica, Cuyaya vs Gorriti "A", a las 9 en categoría Sub17 y a las 10.45 categoría Sub19.

En Veteranos del Norte 2, Luján "A" vs Malvinas, a las 9 categoría Sub13 y a las 10.30 categoría Sub15 y en Veteranos del Norte 1, Luján "A" vs Malvinas, a las 9 categoría Sub17 y a las 10.45 categoría Sub19. En Zapla Auxiliar 2, Zapla "B" vs Luján "B", a las 9 categoría Sub13 y a las 10.30 categoría Sub15. En Campito Guerra, Zapla "B" vs Luján "B", a las 9 categoría Sub17 y a las 10.45 categoría Sub19. En Suetra, Talleres vs Los Perales, a las 9 categoría Sub13 y a las 10.30 categoría Sub15. En el "Plinio Zabala", Talleres vs Los Perales, a las 9 categoría Sub17 y a las 10.45 categoría Sub19.

En Caballería 7, La Viña vs Atlético Palpalá, a las 9 categoría Sub13 y a las 10.30 categoría Sub15. En Caballería 8, La Viña vs Atlético Palpalá, a las 9 categoría Sub17 y a las 10.45 categoría Sub19. En Auxiliar 1, Zapla "A" vs Gorriti "B", a las 9 categoría Sub13 y a las 10.30 categoría Sub15. En el "Emilio Fabrizzi", Zapla "A" vs Gorriti "B", a las 9 categoría Sub17 y a las 10.45 categoría Sub19. En el "Juan Escaro", Nieva vs Alberdi, 9 categoría Sub13 y a las 10.30 categoría Sub15. En el "Juan Escaro", Nieva vs Alberdi, a las 14 categoría Sub17 y a las 15.45 categoría Sub19. A confirmar, Gimnasia vs Universitarios, a las 9 categoría Sub13 y a las 10.30 categoría Sub15. A confirmar, Gimnasia vs Universitarios, a las 9 categoría Sub17 y a las 10.45 categoría Sub19.

En femenino Sub19, en el "Líbero Brabo", Zapla vs Gorriti a las 9; Luján vs Talleres a las 10.15; Gimnasia vs Universitarios a las 11.30 y Atlético Palpalá vs Palermo a partir de las 12.45

