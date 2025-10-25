Racing y Luján quedaron a mano en discreto duelo

Racing de Ojo de Agua y Deportivo Luján repartieron puntos luego del 0 a 0 por la segunda fecha del Regional Federal Amateur. Las acciones en el estadio "Cear" de La Quiaca, fueron controladas por Jesús Lambertín.

De entrada, la visita tuvo la primera chance clara de gol. Vatt entró solo por la izquierda y cuando estaba listo para ejecutar, apareció con lo justo Zerpa para desplazarlo con el cuerpo. Recién el cronómetro marcaba dos minutos.

Pero lo que pareció sería un partido atractivo, de ida y vuelta atendiendo la necesidad de ambos que llegaban de caer en sus respectivos debuts, quedó en la nada. Faltaron ideas, juego, muy trabado, sobre todo de mucha lucha en la mitad de la cancha.

Entonces las jugadas comenzaron a ser aisladas, pero sin la claridad suficiente como para que los delanteros, tanto de la "academia", como del "granate", pudieran inquietar a los arqueros.

Pero lo mejor llegó en el complemento, amén que no fue un partido entretenido, por lo menos llegaron con mayor claridad a los arcos.

Racing se paró mejor, la presión alta comenzó a darle resultados, aunque le faltaba claridad, hasta que a los 12 minutos Centurión entró solo por la izquierda y definió fuerte arriba al primer palo, pero con lo justo el golero "granate" sacó al costado.

La respuesta de Luján llegó un par de minutos después, Vatt definió ancho tras centro cruzado. Ambos equipos intentaban buscar el arco del frente, pero siempre con mucha lucha.

En pleno ataque la "academia" perdió la bocha y le quedó a Caram, había ingresado por Bragantini, que desde la mitad de la cancha emprendió la corrida pero perdió el mano a mano con Arce que tapó el remate con los pies.

Tras cartón, Racing de Ojo de Agua, empujado por su gente, volvió a inquietar al arquero visitante, Sánchez luego de una finta, quedó cara a cara con el arquero y remató cruzado la pelota paso "besando" el palo izquierdo.

Sobre el final, Vilca desbordó por la derecha, puso el centro al punto del penal para Bárcena que entró solo pero remató por encima del horizontal. Después, no hubo tiempo para más, el empate terminó siendo el resultado que se ajustó al desarrollo del partido.