Deportes

Goleada de Defensores de Yuto ante Parapetí

Defensores de Yuto goleó a Club Social y Deportivo Parapetí 4 a 1 y se acomodó en el grupo 3 de la zona Norte del Regional Federal Amateur. El encuentro se desarrolló ayer en el "Complejo Municipal" y fue controlado por Sergio López.

Sabado, 25 de octubre de 2025 00:00

De entrada, la "naranja mecánica" comenzó manejando la pelota, poco a poco acorraló al "expreso rojinegro", sobre todo usando las bandas con los desbordes por la derecha e izquierda.

Parapetí se defendía, hasta que una acción infantil de Ferreyra, dejó a su equipo con un jugador menos, ya que se fue expulsado luego de pegarle un cabezazo al "Pollo" Medina y después lo escupió.

Para colmo, a los 33 minutos, Brian Palavecino abrió la cuenta para el local y comenzó a marcar el camino de la victoria y sobre el final de la primera parte Alan San Roque puso el 2 a 0.

En el complemento, a los 4 minutos Parada puso el tercero y sobre los 26, Domínguez marco el cuarto festejo local.

Cuando se terminaba el partido, Parapetí descontó por intermedio de Farfán, pero solamente para las estadísticas. Yuto fue contundente y cerró la partida con tres puntos de oro para acomodarse en la tabla.

 

