Clasificó Rosario Central y goleó el "rojo"

En el estadio de Sarmiento de Junín, completando el duelo de la la séptima fecha suspendido por mal tiempo, el "canalla" se impuso uno a cero con gol de penal de "Fideo" Di María.

Luego del festejo del campeón del mundo, un simpatizante del conjunto local ingresó encapuchado al campo de juego, se puso cara a cara con el árbitro Andrés Merlos y llegó a tomarlo del cuello.

El simpatizante del "verdolaga" rompió una reja para acceder al campo y se dirigió directamente hacia el juez para reclamarle por la sanción del penal. Si bien la situación no pasó a mayores y el agresor fue retirado del terreno de juego escoltado por efectivos policiales, el momento pudo haber sido peor.

Una vez controlada la situación, el encuentro se reanudó y finalizó con triunfo para Central, que con esos tres puntos aseguró su clasificación a los octavos de final del Clausura y alcanzó la punta de la Tabla Anual, sellando además su boleto para la próxima Copa Libertadores 2026.

Posteriormente, en Avellaneda, por la sexta jornada del mencionado certamen -no se jugó al estar inhabilitado el estadio de Independiente post incidentes con la hinchada de Universidad de Chile-, el "rojo" recuperó la memoria y goleó al actual campeón del fútbol argentino, Platense, por tres a cero. Llevaba 15 encuentros sin conocer la victoria. Ávalos, Loyola y Millán marcaron los tantos para el conjunto dirigido por Quinteros.

Los simpatizantes, de todas maneras, no ocultaron su malestar durante el trámite del encuentro, ya que nadie se explica el por qué del tremendo bajón futbolístico de los últimos tiempos.