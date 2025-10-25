°
25 de Octubre,  Jujuy, Argentina
El Carmen
Deportes

Caminata Eco Saludable

En el marco de las actividades por el Mes Rosa se llevó a cabo la "Caminata Eco Saludable" en el Parque Botánico Municipal "Barón Carlos María Schuel", dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la Caminata Eco Saludable, una propuesta organizada en conjunto con el Servicio de Educación para la Salud del Centro de Atención Primaria de la Salud de Los Perales.

Sabado, 25 de octubre de 2025 00:00

La jornada contó con la participación y el acompañamiento del equipo interdisciplinario del Caps, que promovió hábitos saludables y brindó información vinculada a la prevención del cáncer de mama. Estas acciones se enmarcan en las políticas de promoción y prevención impulsadas por el Ministerio de Salud, orientadas a fortalecer el bienestar.

Durante la caminata, los participantes recorrieron los senderos del Parque disfrutando del entorno natural y aprendiendo sobre la biodiversidad del área protegida.

 

