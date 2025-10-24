El Cabildo vibró al ritmo del tango y milonga

El Cabildo abrió sus puertas para una noche de tango y Milonga con las presentaciones de Milongueros 360, quienes ofrecieron canto, música y baile durante la velada del jueves.

Desde las 19.30 en el Muro de las Batallas, se llevó a cabo una propuesta que recorrió clásicos del tango y la milonga, acercando al público un espectáculo representativo de un baile emblemático y profundamente arraigado a nuestras raíces como argentinos.

ELENCO CUADRILLO | PRESENTACIÓN DE CANTO, TANGO Y MILONGA EN EL MURO DE LAS BATALLAS

Carlos Burgos, profesor y parte del proyecto denominado Milongueros 360 nos comentó “La idea es tratar de mostrarle a todo el público y a toda la gente que se quiera sumar. Es un espectáculo hecho por jujeños para diferentes lugares”. Además, informó que el ciclo recorrerá la provincia, tras haber iniciado la semana pasada en el Centro Cultural Jorge Acame.