River y Rivadavia por la gran final

River e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán hoy en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina. El encuentro, que se jugará a las 22.10, se disputará en el estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano.

River, que es dirigido por Marcelo Gallardo, llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que perdió en seis de sus últimas ocho presentaciones, situación que había puesto bajo la lupa la continuidad de su director técnico. Sin embargo, el "millonario" viene de conseguir un valioso triunfo ante Talleres por el Torneo Clausura, que le permitió acomodarse en la Zona A y en la tabla anual, que entrega 3 cupos para la próxima Copa Libertadores. En su camino a las semifinales, River eliminó a Ciudad de Bolívar (2-0), San Martín de Tucumán (3-0), Unión de Santa Fe (0-0 y 4-3 en los penales) y Racing (1-0).

Independiente Rivadavia, por su parte, se consolidó como un equipo verdaderamente complicado para cualquier rival en el fútbol local y tiene el objetivo de esta Copa Argentina como una muy buena alternativa para conseguir por primera vez la clasificación a la Copa Libertadores. Para meterse entre los 4 mejores de la competición, el equipo mendocino, que es dirigido por Alfredo Berti, dejó en el camino a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en los penales), Central Córdoba de Rosario (2-1) y Tigre (3-1).

River: Franco Armani; Montiel, Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Lencina o Galoppo; Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Thomas Ortega, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.