Independiente recibe a Platense, el postergado

Independiente recibirá hoy a Platense, en un partido correspondiente a la 6º fecha del Torneo Clausura que había sido postergado por los disturbios ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana. El encuentro, que está programado para las 18, se disputará en el estadio "Libertadores de América" - Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Luis Lobo Medina.

Independiente llega a este encuentro en un preocupante momento, ya que arrastra una sequía de 15 partidos sin conocer la victoria. Dos de ellos corresponden a la serie ante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en la que fue descalificado, otro por los octavos de final de Copa Argentina ante Belgrano y los otros 12 al Torneo Clausura, donde los dirigidos por Gustavo Quinteros marchan últimos en la Zona B con solo seis unidades. Este flojísimo presente dejó al equipo de Avellaneda casi sin chances de clasificar a los playoffs, además de que cayó muchas posiciones en la tabla anual.

De cara a este encuentro, Quinteros podrá contar con Santiago Montiel, que ya cumplió con la fecha de sanción tras su expulsión ante Lanús. Sin embargo, no estarán Federico Vera (sería reemplazado por Erik Godoy) y todavía hay incógnita en torno a la presencia del chileno Felipe Loyola.

Platense, por su parte, está teniendo un muy flojo semestre luego de hacer historia en el Torneo Apertura para ganar por primera vez un título de Primera División. El "calamar", que es dirigido por Cristian González, marcha 13° en la Zona B con solo 11 puntos y necesita empezar a sumar de a tres si quiere meterse a los playoffs.

Además, Sarmiento y Rosario Central volverán a verse las caras hoy a las 16, en el estadio "Eva Perón" de Junín, para completar los 45 minutos pendientes de la fecha 7 del Torneo Clausura.