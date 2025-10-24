El fallo Gimnasia-Madryn pasó para la otra semana

Continúa la incertidumbre en Gimnasia. Anoche era esperada la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA sobre el partido suspendido el fin de semana pasado ante Deportivo Madryn, por los cuartos de final del Reducido de la B Nacional.

Vale recordar que el árbitro Lucas Comesaña denunció que fue amenazado por el secretario del club, Leandro Meyer, en el vestuario, situación que llevó a no comenzar el complemento. Comesaña, en realidad, había comenzado la jornada del domingo en el estadio "23 de Agosto" con cruce de palabras con un "alcanzapelotas" local, que a su vez derivó posteriormente en una denuncia por discriminación que realizó el padre del menor de edad.

La dirigencia "albiceleste" se movió rápido. Desmintió al "hombre de negro", dejando en claro que tuvo animosidad manifesta desde que saltó al campo de juega, que estaban dadas las garantías para seguir el juego y en el descargo presentado al ente puniorio propuso tres opciones: 1º) Con sustento probatorio, amparo legal y precedentes de resoluciones de los Tribunales de AFA, Gimnasia y Esgrima solicitó la reanudación del encuentro en el estadio "23 de Agosto", a puertas cerradas y a costa de esta institución gastos de traslado y estadía del club rival. 2º) En subsidio, la reanudación del cotejo en estadio neutral (Buenos Aires), a puertas cerradas y a cargo del club idénticos gastos. 3º) En última instancia, la repetición del partido, garantizando igualdad deportiva.

El Tribunal afista elevó ayer su boletín número 6.777, donde en el apartado más importante corre vista al club patagónico con un plazo de dos días, tal cual pasó con Gimnasia, y esta manera habrá que esperar hasta la otra semana para ver qué sucederá con el mencionado partido, que viene siendo "noticia nacional" en estas jornadas.

El informe textual dice lo siguiente con respecto al expediente 98.663.

1º) Se aprueba la medida autorizada en el Boletín 6.773 Bis del día 20 de Octubre de 2025 (el pedido de descargo solicitado al "lobo").

2º) Se suspende por un partido al jugador Matías Jesús Noble, del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Regla 12 del International Board (doble amonestación).

3º) Se suspende por seis partidos al jugador menor alcanza balones Tobías Leandro Veloz, del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Art 13 1. j) del Código Disciplinario.

4º) Se suspende por dos partidos al jugador menor alcanza balones Miguel Damián Ávila, del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Art 13 1. b) del Código Disciplinario.-

5º) Se da vista por el término de cuarenta y ocho horas, al Club Deportivo Madryn, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo.

Artículo número 36 del Código Disciplinario.

Así sólo que seguir esperando.