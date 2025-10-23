Un exitoso "Huacalera Trail" 2025

Organizado por el Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Deportes, más de 500 corredores le dieron forma a una nueva edición del "Huacalera Trail". Fue una fiesta el fin de semana.

Al respecto, el Secretario de Deportes, Luis Calvetti, resaltó un gran nivel competitivo con la participación de atletas de Jujuy, Salta y Tucumán "con la cantidad sale la calidad, de todo el NOA se llegaron hasta este hermoso circuito para correr, eso marca que Jujuy Trail va a seguir creciendo".

Añadió que "vamos a seguir trabajando para alcanzar en la próxima fecha, la participación más de 800 corredores entre todas las categorías, porque tenemos la geografía ideal para estas pruebas", subrayó y destacó que "las condiciones del tiempo pidieron doblegar esfuerzos para poder alcanzar la meta y cumplir con el objetivo de llegar".

Por su parte, el Comisionado Municipal de Huacalera, Enzo Paz, agradeció al Gobernador, Carlos Sadir y al Ministro, Normando Álvarez García por sumar a la localidad como sede de una competencia regional. "Quiero agradecer al personal del Same, Ministerio de Salud, Policía de la Provincia y las más de 150 personas abocadas al resguardo e integridad de nuestros competidores", señaló.

De la jornada deportiva, participaron además los diputados provinciales, Malena Amerise, Natalia Guevara, Diego Cruz; el Intendente de Santa Clara, Antonio Alaniz, y de Palma Sola, Francisco Vaquera. Al finalizar la prueba se procedió a la entrega de premios a los mejores de cada categoría.

Posiciones

En 5 km: En 15-17: 1) Agustín Tordoya, 2) Luciano Soria, 3) Emiliano Torres. Damas: 1) Selena Zerpa, 2) Yamile Quispe. En 18-29 años: Tomás Arce, 2) Martín Rosero, 3) Lucas Escalante. Damas: 1) Araceli Cruz, 2) Agostina García, 3) Paola Fernández. En 30-39 años: 1) José Huailla, 2) Guido Vildoza, 3) Alejandro Alfaro. Damas: 1) Paula Corregidor, 2) Romina Bautista, 3) Maribel Quispe. En 40-49 años: 1) Jorge Hurtado, 2) José Corimayo, 3) Cristian Méndez. Damas: 1) María Pérez, 2) Yolanda Trujillo, 3) Leticia Busleiman. En 50-59 años: 1) Eduardo Juárez, 2) Ariel Benítez, 3) Román Cruz. Damas: 1) Karina Zerpa, 2) Beatriz Zerpa, 3) Soledad García. En 60 años: 1) Reynaldo Macías, 2) Jorge Moreno, 3) Juan Tárraga. Damas: 1) Aides González.