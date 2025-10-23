Exitoso curso de técnico Provincial 2

El fin de semana finalizó con enorme satisfacción, el Curso de Técnico Provincial de Vóley Nivel 2, organizado por la Federación Jujeña de Vóley en las instalaciones de Sociedad Española con la disertación de Rodolfo Quirós.

El curso formativo tuvo la participación de 31 inscriptos quienes rindieron el domingo pasado el examen para alcanzar el cargo de entrenadores y entrenadoras, luego de cuatro intensas jornadas del programa teórico-práctico, propuesto por el responsable del mismo.

La instancia formativa estuvo a cargo de Rodolfo Quirós, instructor FeVA, quien se brindó con gran profesionalismo y predisposición para transmitir los contenidos en doble turno, y compartir no solo sus conocimientos, sino también holgada experiencia en el vóley.

Desde la Federación Jujeña agradecieron y felicitaron a todas y todos los aspirantes deseando que alcancen el objetivo propuesto y puedan desarrollarse en diversas instituciones del ámbito deportivo con la convicción de continuar con el desarrollo y crecimiento en toda la provincia de nuestra disciplina, que tanto amamos.

Por otro lado, comenzó el periodo de inscripciones para los entrenadores interesados en realizar el curso de Técnico Nacional Nivel 1 a cargo del área de capacitaciones de la Federación Jujeña. Será en modalidad presencial a cargo de Omar Grasso, con cupos limitados y pueden contactarse al teléfono 388-4197553.