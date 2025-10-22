Gimnasia de Jujuy presentó su descargo ante el Tribunal de Disciplina de la AFA

En el marco del plazo establecido por el Boletín 6773 del Tribunal de Disciplina de la AFA, el Club de Gimnasia y Esgrima de Jujuy presentó este miércoles su descargo oficial respecto a la suspensión del partido que disputaba ante Deportivo Madryn.

La dirigencia albiceleste fundamentó su pedido con pruebas, amparo legal y citando precedentes de los mismos tribunales afa. La solicitud principal es la reanudación del encuentro en su estadio, el “23 de Agosto”, bajo condiciones específicas: a puertas cerradas y con Gimnasia haciéndose cargo de todos los gastos de traslado y estadía del equipo rival.

Como alternativa secundaria, el club propuso que el partido se reanude en un estadio neutral, con sede en Buenos Aires, manteniendo las mismas condiciones de localía (sin público) y asumiendo los costos del rival.

Finalmente, y en lo que plantea como última instancia, Gimnasia solicitó la repetición íntegra del partido, siempre y cuando se garantice la "igualdad deportiva" para ambos equipos.

El caso se originó tras el informe del árbitro Lucas Comesaña sobre los incidentes que llevaron a la suspensión del cotejo, y ahora queda en manos del Tribunal de Disciplina evaluar el descargo del club jujeño y decidir el futuro de esta polémica.