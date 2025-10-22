Durante la tarde de este miércoles se llevó a cabo la primera Feria de Docentes Emprendedores en la Plaza Belgrano.

El encuentro tuvo como objetivo visibilizar la difícil situación económica que atraviesa el sector docente y mostrar a la sociedad las actividades extras que deben realizar para poder sostenerse económicamente.

En diálogo con nuestro diario la secretaria general del Cedems, Mercedes Sosa, comento: “La verdad que no llegamos a finde mes, hay que solventar muchísimos gastos para sobrevivir” Además agregó: “El docente debe comprar libros, material didáctico, se tiene que capacitar y muchas veces tiene que erogar de su propio salario para poder aumentar puntaje y acceder a mas horas, que incluso asi con dos cargos no llegan a fin de mes”.

Finalmente, la titular del Cedems invitó a la comunidad a apoyar el reclamo docente colaborando con las actividades de la feria, comprando e interiorizándose sobre las distintas problemáticas que enfrentan día a día.