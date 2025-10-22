El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei

Tras varios días de rumores, versiones cruzadas y silencio oficial, finalmente anoche se confirmó lo que ya se comentaba en los pasillos de la Casa Rosada: el canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia al presidente Javier Milei. La decisión fue comunicada de manera formal después de una jornada cargada de especulaciones y señales de desgaste dentro del Gabinete.

Según trascendió, la salida de Werthein estaba pactada para después de las elecciones del próximo domingo, pero la situación se precipitó ante el creciente malestar por el peso político del asesor presidencial Santiago Caputo, figura central en el llamado “triángulo de hierro” del poder libertario. En el entorno del ahora exministro admiten que la presión proveniente del aparato digital alineado con Caputo fue el detonante. El canciller esperaba un respaldo público del propio Milei que nunca se produjo, y ante la falta de ese gesto decidió adelantarse y presentar la dimisión antes de los comicios clave. Hasta el momento, no se informó quién ocupará su lugar al frente del Palacio San Martín.

Werthein ya venía cuestionado internamente por el traspié diplomático con Donald Trump, tras una reunión que dejó más dudas que certezas. En ese encuentro, el expresidente estadounidense habría condicionado su apoyo financiero a la Argentina a un triunfo electoral de La Libertad Avanza, un episodio que generó fuertes críticas dentro del Gobierno y dejó al canciller en el centro de las tensiones.

Fuentes de la Cancillería reconocieron en reserva que Werthein estaba “cansado de que lo operen” desde redes sociales y medios cercanos al oficialismo. La situación escaló después de la reunión Milei-Trump, cuando el tuitero Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan e identificado con Las Fuerzas del Cielo, lo responsabilizó por el “error” del exmandatario norteamericano. Ese espacio digital lo acusó además de tener “malos contactos con el Partido Republicano” y de mantener vínculos con los Clinton, algo que —según afirmaron— “Trump sabe y no le gusta”.

El empresario y dirigente deportivo había asumido en la Cancillería en noviembre de 2024, impulsado por la buena relación personal con Milei y con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Durante su gestión, implementó la línea de pleno alineamiento con Estados Unidos e Israel ordenada desde la Casa Rosada. Sin embargo, nunca logró sintonía con el núcleo duro libertario, en especial con Las Fuerzas del Cielo, el grupo que órbita alrededor de Santiago Caputo y que, en los hechos, terminó marcando su final político dentro del Gobierno.