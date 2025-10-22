Podio de Julio Suárez en fecha del Sudamericano

Julio Suárez y un nuevo podio en el Campeonato Argentino de moto de agua y fecha del Sudamericano. El jujeño que representa al Dique La Ciénaga fue tercero en Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Costó pero dio pelea "hubo un nivel muy bueno, sobre todo en Buenos Aires dónde hay muchos pilotos de nivel, por lo menos diez son corredores que andan de punta, con máquinas preparadas", contó el competidor.

Suárez, actualmente es campeón sudamericano, ya que recordemos la temporada pasada se quedó con la categoría 170 hp, "fueron dos pruebas como siempre, en la primera no pudimos ubicarnos en el lote de punteros apenas largamos, pero en la segunda tuve una buena salida, es algo fundamental, y terminé segundo, por lo que en la sumatoria de tiempo culminé en el tercer lugar", subrayó.

La prueba contó con 100 pilotos de distintos puntos de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, se dividió en ocho categorías de jet sky y motos de agua "fue todo muy parejo, nosotros tenemos una máquina que todavía anda, aguanta bien, estuve primero los 15 minutos iniciales, después regule ritmo para poder llegar", detalló.

Sucede cada prueba duró 30 minutos más la última vuelta "fue muy largo, dos carreras, una hora con el río picado por momentos, mucho oleaje, cansador, un gran desgaste físico que para colmo llegamos con lo justo por tema de trabajo no habíamos tenido mucho tiempo para entrenar, pero fuimos competitivos", puntualizó "Julito" Suárez.

Sin dudas que si no llegas en el aspecto físico al ciento por ciento, pasa factura en cada vuelta "el agua es mucho más desgastante, no tenes amortiguadores, vas rebotando con las olas, el agua que te mueve mucho, se requiere mucho estado físico, pero dimos todo lo que pude en aceleración y concentración para este gran podio", explicó.

Por eso "hacer podio en Buenos Aires en cualquier deporte motor vale el doble, tiene otro gustito, nosotros recorremos muchos kilómetros para poder llegar, porque después del largo viaje, descansamos un poco y ahí nomás ya entramos en carrera, nos queda todo lejos, y sumado a que el aspecto económico no es el mismo, pero siempre llevamos con orgullo la bandera de Jujuy", recalcó Suárez.

Para viajar "se hace un esfuerzo tremendo porque no tenemos sponsor, todo es propio", sin embargo agradeció "a todos los jujeños tuercas que alientan a la distancia, siempre con mensajes positivos".

Igual, es la última prueba de la temporada en la motonáutica "vamos a hacer una pausa, ver que sucede, tenemos obligaciones personales con el tema del trabajo así que no podremos estar en la próxima carrera", finalizó Julio Suárez, el único jujeño en esta disciplina.