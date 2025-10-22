Pavimentan último tramo de la avenida Yrigoyen

La comuna capitalina avanza con una nueva etapa de la pavimentación de la avenida Hipólito Yrigoyen. Esta vez las tareas se concentran en el tramo comprendido entre las calles Junín y Rondeau, con trabajos de reparación integral y reposición de la carpeta de concreto.

El intendente Raúl Jorge supervisó el inicio de esta nueva fase y destacó la importancia de culminar un proyecto largamente anhelado por los vecinos. "El último tramo de un viejo sueño. Dijimos que en el 2025 íbamos a tomar este gran desafío que la ciudad esperó por más de 30 años. Hemos tomado esta posta y la estamos haciendo con una calidad para que dure 50 años", dijo.

Asimismo, el jefe comunal resaltó el impacto urbano y funcional que tendrá la obra al integrarse con el entorno del río Xibi Xibi.