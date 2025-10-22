°
22 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

regional
automovilismo
Encuentro federal
salud mental
Robo millonario
educación
Pavimentación
Siniestro Vial
Cocaína
PRIMERA NACIONAL
regional
automovilismo
Encuentro federal
salud mental
Robo millonario
educación
Pavimentación
Siniestro Vial
Cocaína
PRIMERA NACIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1545.00

3884873397
PUBLICIDAD
Municipios

Pavimentan último tramo de la avenida Yrigoyen

"La ciudad esperó por más de 30 años esta obra", dijo Jorge.

Miércoles, 22 de octubre de 2025 00:00
SUPERVISIÓN | EL INTENDENTE JORGE JUNTO AL SECRETARIO ALDO MONTIEL.

La comuna capitalina avanza con una nueva etapa de la pavimentación de la avenida Hipólito Yrigoyen. Esta vez las tareas se concentran en el tramo comprendido entre las calles Junín y Rondeau, con trabajos de reparación integral y reposición de la carpeta de concreto.

El intendente Raúl Jorge supervisó el inicio de esta nueva fase y destacó la importancia de culminar un proyecto largamente anhelado por los vecinos. "El último tramo de un viejo sueño. Dijimos que en el 2025 íbamos a tomar este gran desafío que la ciudad esperó por más de 30 años. Hemos tomado esta posta y la estamos haciendo con una calidad para que dure 50 años", dijo.

Asimismo, el jefe comunal resaltó el impacto urbano y funcional que tendrá la obra al integrarse con el entorno del río Xibi Xibi.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD