Los Linces con 4, se acomodaron en la tabla para clasificar

Con un objetivo definido, Los Linces, el equipo jujeño de fútbol para ciegos, fueron protagonistas y anfitriones de la primera fecha del Torneo Interzonal de la Copa de Plata con provincias del NEA y NOA que organiza la Liga Nacional de Fútbol para Ciegos. Jujuy fue sede de esta instancia en el polideportivo del Colegio Santa Teresita donde participaron delegaciones de distintas provincias, entre ellas Fotos del Alma (Corrientes), Luceros Formoseños (Formosa), Municipalidad de La Banda (Santiago del Estero) y Los Yaguareté (Salta), en una jornada que combinó deporte, inclusión y compañerismo.

Facundo Mota ante el requerimiento de El Tribuno de Jujuy comentó que "durante la fecha, Los Linces disputaron dos encuentros, empatando el primero frente a Municipalidad de La Banda sin goles, empate 0 a 0 y logrando una destacada victoria por 2 a 0 ante Luceros Formoseños, resultado que los posiciona arriba en la tabla general. Después Yaguareté de Salta superó 1 a 0 a Luceros Formoseños, Fotos del Alma de Corrientes goleó 7 a 1 a Municipalidad de Banda de Santiago del Estero y el último Yaguaretés de Salta 0 a 0 con Fotos del Alma de Corrientes".

En otro tramo, el referente de Los Linces repasó que "con 4 puntos quedaron Los Linces, Fotos del Alma y Yaguaretés y con 1 puntos Municipalidad de la Banda y sin unidades Luceros Formoseños. La próxima fecha, la 2º, se jugará el 15 de noviembre en Salta donde Los Linces tendremos que enfrentarnos con Fotos del Alma y Los Yaguaretés, de ahí los dos mejores clasificados van a jugar la final de la Copa de Plata, el 13 de diciembre en Buenos Aires", anticipó.

Por último Mota también destacó que "gracias al apoyo de la Dirección de Gestión de la Secretaría de Gobernación a cargo de Gustavo Carrasco, al ministro de Hacienda, Federico Cardozo, al Same con el doctor Pablo Jure a la cabeza, a las autoridades del Colegio Santa Teresita, a Agustín Yécora, presidente del Concejo Provincial de Discapacidad y a todas las personas que nos ayudaron y acompañaron para llevar adelante este evento donde pudieron estar a la altura", sentenció.

El trabajo de Los Linces se mantiene desde hace décadas en Jujuy y se respalda con resultados en cada una de sus participaciones.