Jujeños con podios en el Turismo Pista

Los pilotos jujeños fueron protagonistas en la novena fecha del Turismo Pista desarrollado en el autódromo "Provincia de La Pampa", en la ciudad de Toay, con sendos podios. Federico Stieglitz fue tercero en la Clase 3 mientras que Matías Clapier quedó en el mismo escalón en la Clase 2.

Para Stieglitz tuvo un sabor especial "la verdad que vale mucho por cómo venía haciendo el año, paramos muchas carreras, fue una temporada la verdad que muy complicada", le confesó a diario El Tribuno de Jujuy.

Sucede que el piloto del Volkswagen Up decidió cambiar el motorista "desde la carrera de San Jorge que cambiamos de motorista, estamos con Juan Balasiani, logramos dar un salto, y ahora en Toay anduvimos muy bien", subrayó.

El volante jujeño tuvo que salir desde atrás "hicimos muchas maniobras, mucha concentración, pero estaba tranquilo, porque sabía que contaba con un gran auto, era cuestión de esperar, estar atento, la carrera era larga, teníamos las succiones pudimos ser inteligentes y aprovecharlo".

Federico Stieglitz agradeció "a todo el equipo de Tigre Racing, NOA Aberturas, Axion Agro Palpetrol, Stieglitz Arquitectura, Monaldi Agropecuaria, Cristalizando, STZ Agropecuaria, Biosophy, LCV Racing en el motor, a Joaquín Telo en la radio, a mi familia, amigos, vamos a ir a la última fecha a tratar de cerrar el año de la mejor manera y después pensar en el año que viene", finalizó.

Matías Clapier

Matías Clapier en un "carrerón" también se subió al podio. El jujeño de la Clase 2 del TP, tuvo un gran fin de semana. "Me salieron todas, fue una muy buena fecha", apuntó.

En una final electrizante, fue protagonista por el constante cambio de líderes, y allí el jujeño siempre estuvo en los puestos de vanguardia.

Por lo tanto agradeció a "Sebastián Chincarini, Matías Lepera, Fernando Pierini, Pablo Teres, Alejandro Moriconi, a mi papá Diego Clapier, mi mujer Giuliana Catalano, mi familia, mis amigos y todos los que me apoyan, a los sponsors RF Agroquímicos, Ricardo Fermi, Máximo Fermi, Francisco Fermi, Maxan, Matías Bonetti, NGA, Import Tech, DCC Distribuciones, Corralón Mirey, Neumanorte, CDC Trade, Estudio Jurídico Clapier y Yécora".