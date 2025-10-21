La comisión de enlace de entidades agropecuarias CEEA realizó una visita a la provincia de Jujuy, donde desarrollo diversas actividades con el objetivo de reforzar su compromiso con los productores y el campo.

Durante la jornada, los presidentes de las entidades que conforman la (CEEA), Lucas Magnano (CONINAGRO); Andrea Sarnari (FAA) y Nicolas Pino (SRA), mantuvieron un encuentro con el gobernador Carlos Sadir, junto al presidente de la sociedad Rural Jujeña Fernando Caseres, funcionarios, legisladores y productores locales.

Más tarde la Comisión de Enlace junto a la Mesa de Enlace del NOA, conformada por el presidente de la SRS, Alfredo Figueroa; presidente de FEDERSAL, Lucas Norris; presidente SRT y CARTUC, José Frías, mantuvieron un intercambio con más de 100 productores locales, en donde se abordaron las diversas problemáticas de las producciones regionales.

Entre los temas tratados se destacaron las normas de la Unión Europea, las barreras paraarancelarias, la agenda ambiental y los obstáculos al comercio internacional. También se discutieron las dificultades que enfrentan producciones como la de ajo, cebolla, caña de azúcar, tabaco, entre otras.

Asimismo, se remarcó la necesidad de mejorar la infraestructura y de dar respuesta a la problemática del agua. Los dirigentes coincidieron en la importancia de avanzar hacia una reforma laboral y tributaria, además de reducir tasas, impuestos y costos den los distintos noveles del estado.

El encuentro fue calificado como muy productivo, permitiendo escuchar los planteos de los productores y poner en valor la realidad agropecuaria de Jujuy.