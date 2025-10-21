Fabiola Yañez pidió que Alberto Fernández se revincule con su hijo

Fabiola Yañez regresó a la Argentina después de casi dos años viviendo en España. En diálogo con América TV, contó que su decisión está motivada por una razón familiar: que su hijo Francisco pueda revincularse con su padre, el expresidente Alberto Fernández.

“Nos vamos a quedar aquí, extrañábamos mucho”, expresó la ex primera dama, quien se instaló en Madrid a fines de 2023, poco antes de que Fernández entregara el mando a Javier Milei.

Consultada sobre su vínculo actual con el exmandatario, Yañez fue tajante: “Entre nosotros no hay relación alguna”.

La separación se dio en medio de una denuncia por violencia de género y derivó en un conflicto judicial por la custodia del hijo que tienen en común.

La ex primera dama señaló que Fernández “hace un año y ocho meses que no lo ve porque no viajó nunca a visitarlo”. En ese sentido, planteó que la distancia afectó la relación entre padre e hijo:

“Se hace muy difícil que se pueda tener una interacción de calidad a tanta distancia”, sostuvo.

Fuentes cercanas a Yañez indicaron que su regreso también estaría vinculado a problemas de salud de un familiar muy cercano.

Sin embargo, ella evitó dar detalles y remarcó que su prioridad actual es su hijo Francisco y la reconstrucción de su vida en el país.