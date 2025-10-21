21 de octubre: día de Volver al Futuro

El Día de Volver al Futuro se celebra cada 21 de octubre, en recuerdo a una de las sagas cinematográficas más recordadas de la historia, que se convirtió en un ícono de la cultura popular. Durante este día, fanáticos de todo el mundo se reúnen a ver esta película, dedican publicaciones en redes sociales o incluso realizan eventos temáticos.

Volver al futuro se estrenó el 3 de julio de 1985, con la dirección de Robert Zemeckis y la producción ejecutiva de Steven Spielberg. Se trata de un largometraje de ciencia ficción y comedia adolescente que cuenta la historia de Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox. El adolescente viaja accidentalmente al año 1955 gracias a un experimento científico fallido de su amigo Emmett “Doc” Brown, papel de Christopher Lloyd.

Una de las particularidades y elementos que acaparó la atención de los espectadores fue la maquinaria de este inventor. Se trataba de un auto DeLorean DMC-12, un deportivo de la vida real que fue modificado para la saga. De acuerdo a la trama, esta nave tenía la capacidad de “condensar el flujo” que lo transformaba en una máquina del tiempo.

Es en este pasado donde el protagonista conoce a sus padres adolescentes y debe asegurarse de que se enamoren para no alterar su propia existencia. El éxito de la primera condujo a dos secuelas, que completaron una de las trilogías más famosas de todos los tiempos. Esta película se convirtió en una de las más importantes de la época, por su impacto en el público y obtuvo cuatro nominaciones al Premio Oscar.

¿Por qué se celebra cada 21 de octubre el Día de Volver al Futuro?

El motivo de esta jornada se origina en la trama de la segunda parte de la saga. Volver al futuro II salió a las carteleras el 22 de noviembre de 1989. La secuela explora una nueva aventura de Marty y el doctor Brown, quienes viajan precisamente al 21 de octubre de 2015. La película ambienta esta fecha como un destino futurista en el que suceden diferentes novedades que sorprenden tanto a los personajes como al público. Sus escenas ilustraban un mundo lleno de tecnología, con autos voladores, patinetas flotantes, zapatillas que se ajustaban solas y pantallas holográficas.

Es por eso que el 21 de octubre de 2015, los fanáticos de esta película en todo el mundo decidieron celebrar el “Back to the Future Day” o “Día de Volver al Futuro”, en español. De esta manera, aficionados recrearon escenas, compartieron contenido temático en redes sociales, organizaron maratones de la película y reuniones multitudinarias. Algunas marcas se sumaron a esta iniciativa con anuncios publicitarios temáticos, ediciones especiales y merchandising de la película.

Volver al Futuro se consolidó como un clásico del cine que trasciende las generaciones. Su impacto cultural inspiró a otras películas del género de la época, frases que se convirtieron en memes y personajes recordados a lo largo de los años. Es así, que el Día de Volver al Futuro es la oportunidad para muchos, de retornar a su infancia o adolescencia, celebrar la creatividad y el amor por el cine.