Zamarián y su análisis del estreno "merengue"

Primer objetivo cumplido. Las formas y las manera pueden discutirse, pero Altos Hornos Zapla ganó en su debut jugando de visitante ante Monterrico Sur y el técnico Facundo Zamarián hizo su autocrítica de lo plasmado en el estadio "Antonio Berruezo", en un contexto que se presentó con un campo de juego deplorable, sin seguridad en el acceso principal y donde concretar variantes, sin cartel lumínico, fue una demora para la terna arbitral.

Zamarián ante diario El Tribuno de Jujuy dijo que "sabíamos que iba a ser durísimo, es el primer partido del torneo, todo lo que tiene que ver con la tensión competitiva y será así cada partido de la zona. Apenas llegamos a Monterrico, vimos que cayó mucha lluvia y era probable que se torne así, fue muy duro y difícil, típico partido de la categoría, pero pudimos estar a la altura. Hicimos un partido inteligente y por detalles nos terminamos llevando el triunfo", declaró.

El DT admitió que "es un partido complicado de analizar futbolísticamente porque los chicos intentaban correr y al hacerlo dos o tres veces, pero toda la planta del botín ya estaban llenas de barro, no podían arrancar ni frenar, era todo más complejo. Eso hizo más difícil elaborar jugadas, sumar toques y había que meternos en ese juego, aceptando las condiciones porque era lo que había", agregando que "el rival jugó de la misma manera y nos pudimos adaptar rápidamente algo que es fundamental en esta categoría porque siempre son contextos adversos. Después el equipo mostró mucho carácter y personalidad, con eso nos quedamos, luego hay cosas para corregir ganemos, perdamos o empatemos", aseguró.

Eso sí, el salteño marcó que "lo que sobresalió fue el equipo, fueron muchos días de trabajos duros para llegar a este debut y empezó a correr este sueño que todos tenemos. Quisimos representar de la mejor manera al escudo y a la institución para mostrar ese carácter y no hay que resaltar a alguien particular sino en lo colectivo". En esa línea destacó que "en la preparación tuvimos la posibilidad de sumar partidos importantes, dos con Talleres, uno con Juventud Antoniana y otro con Palermo, eso nos sirvió para ir adaptándonos a lo que iba a ser el torneo. Después sacaremos conclusiones y al video lo veremos apenas lleguemos al club. Igual era muy difícil hacer pie y desde ahí se complicó hacer toques y jugadas asociativas. Lo que pedía el partido, era que la pelota esté el mayor tiempo posible en campo rival y de ahí aprovechar individualidades, duelos y ganar en detalles. El equipo lo entendió y lo jugó así, pudo resolverlo, pero siempre hay cosas por mejorar con el correr de las fechas. Lo hicimos desde el 1 de septiembre y queremos que la gente de Zapla esté contenta. Hoy sólo me falta un jugador que estará llegando, pero eso agradecido con el trabajo que hizo la dirigencia", cerró.