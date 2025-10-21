Scaloni se mostró orgulloso del equipo

El entrenador de la Selección Argentina mayor, Lionel Scaloni, aseguró que su cuerpo técnico está orgulloso de la actuación de la "albiceleste" en la Copa del Mundo Sub 20, donde perdió la final ante Marruecos.

El domingo por la noche en el estadio Nacional "Julio Martínez Prádanos" de Chile, el equipo de Diego Placente cayó ante su par africano y se quedó a las puertas de conquistar su séptimo Mundial juvenil y romper la racha de 18 años sin hacerlo.

A pesar de esta dura derrota, los jugadores recibieron el apoyo de sus colegas de la selección absoluta y ayer el entrenador Scaloni destacó la tarea de los jóvenes.

"Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha. Argentina y el cuerpo técnico de la Selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes", sostuvo.

"Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su cuerpo técnico, al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este Mundial. íVamos Argentina!", añadió quién, además de ser el entrenador de la Selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022, conquistó el Mundial juvenil en 1997 en Malasia.

Por su parte, Maher Carrizo, una de las figuras del equipo, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que reflejó el orgullo, la unión y la entrega del grupo.

"Se termina un torneo que nos marcó a todos. Un mes de trabajo, esfuerzo, sueños y momentos que vamos a recordar siempre. No fue el final que imaginábamos, pero sí un camino lleno de aprendizaje y crecimiento", dijo.

Carrizo, que volvió a la titularidad en el encuentro decisivo tras haberse recuperado de una lesión, también destacó la entrega del plantel durante todo el certamen: "Dejamos todo en cada partido, representamos a nuestro país con el corazón y demostramos que este grupo tiene mucho por dar. Nos quedamos con la espina, pero también con la certeza de que volveremos más fuertes, con más ganas y más experiencia".

Además, el mediocampista de 19 años aprovechó para agradecer el apoyo recibido durante el torneo: "Gracias a todos los argentinos que estuvieron del otro lado, a nuestras familias, amigos y a cada persona que apoyó desde el primer día. Su aliento se sintió en cada paso".

Aunque el desenlace no fue el esperado, ya que Marruecos se impuso por 2 a 0 en la final, Carrizo cerró su mensaje de forma emotiva: "Nada nos quita lo vivido ni lo que logramos", cerró.