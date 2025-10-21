Riestra ganó y no afloja

Deportivo Riestra no afloja en su gran momento y, en una fecha en la que habían ganado sus perseguidores, no titubeó para mantener la cima del Grupo B del Torneo Clausura.

Anoche, en su estadio, venció por 1 a 0 a Instituto de Córdoba, victoria que además le aseguró el boleto a octavos de final.

Jonathan Herrera fue el autor del único grito de la noche en el arranque del segundo tiempo para que el "malevo" se consolide como el mejor equipo del campeonato con 27 puntos, uno más que Lanús y dos más que Vélez.

Riestra fue superior a su rival durante casi todo el partido. Lo presionó sobre la salida y cuando pudo fue al frente.

El tanto de Herrera fue determinante para el posterior desarrollo del trámite, ya que "la gloria" debió a salir a buscar el resultado y quedó expuesto a los contragolpes del dueño de casa.

Eso sí, no estuvo fino en los últimos metros y por tal motivo no pudo ampliar la diferencia, conformándose con el 1 a 0.

La fecha 13 del certamen de la Liga Profesional de Fútbol continuará hoy a las 19.15 con el duelo que protagonizarán en Santa Fe, Unión vs Defensa y Justicia.

Mientras que mañana se cerrará la mencionada jornada con el partido entre Huracán de Parque Patricios y Central Córdoba de Santiago del Estero, que arrancará a las 19.30.

Vale recordar que debido a las elecciones legislativas del próximo fin de semana no habrá actividad organizada por la AFA.

Es decir, el capítulo 14 del Clausura se jugará en el primeros días de noviembre, entrando en la parte final de la competencia y en donde cada encuentro será clave para determinar el futuro de cada uno en los playoffs del mencionado torneo.