Palpalá clasificó en vóley a las semis, ambas ramas

Bajo la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, el municipio reafirma nuevamente su compromiso con el desarrollo del deporte local, brindando respaldo a los atletas y equipos de distintas disciplinas. En esta oportunidad, la Asociación de Vóley de Palpalá (AVP) contó con el apoyo logístico del municipio con el traslado para participar en la Copa Jujuy 2025 que se disputó recientemente en la ciudad de San Pedro. Tal es así que la Municipalidad de Palpalá puso a disposición del equipo, el colectivo para el plantel como así también colaboró con insumos para la hidratación, elementos fundamentales que garantizaron su participación en el torneo.

De tal manera que tanto el plantel femenino como el masculino de la AVP lograron clasificar a las semifinales de la Copa Jujuy Edición 2025, marcando un hito importante para el deporte local. El equipo femenino obtuvo una victoria de 3-0 contra Parapetí San Pedro, mientras que el equipo masculino ganó 3-1, también contra Parapetí.

Omar Martínez, presidente de la Asociación de Vóley de Palpalá, expresó su gratitud por el apoyo recibido, destacando la colaboración de jugadores, padres, clubes y el municipio. Subrayó que este logro es el resultado del esfuerzo conjunto y el compromiso de todos los involucrados. Agradeció especialmente al municipio por el apoyo con el transporte y las bebidas.

A pesar de las limitaciones de tiempo debido a los compromisos de estudio y trabajo de los jugadores, el equipo logró consolidarse gracias a la competencia constante en la liga local. Martínez resaltó el fuerte sentido de pertenencia de los jugadores hacia Palpalá, quienes representan con orgullo a la ciudad en cada partido.

El próximo desafío para el equipo de voleibol de Palpalá será la semifinal de la Copa Jujuy, fecha a confirmar, donde esperan contar con el apoyo continuo de la comunidad para seguir avanzando en el torneo.

De esta manera la Municipalidad de Palpalá continúa demostrando su firme apoyo al deporte local en una competencia donde los jóvenes puede llegar a representar a la provincia a nivel nacional si continúan avanzando las instancias. En esta ocasión, la Asociación de Vóley de Palpalá (AVP) viene haciendo trabajo importante para mantener la competencia y a la vez brindar contención en diferentes polideportivos de la ciudad donde a la vez tiene la posibilidad de utilizar fechas en el estadio Olímpico de Palpalá que dieron sus frutos hoy llegando a instancias claves.