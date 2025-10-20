Un tornado azotó el norte de París

Un tornado azotó diez millas al norte de París este lunes dejando como resultado grandes daños materiales, personas heridas y un muerto.

Un fenómeno meteorológico anormal causó graves daños en la región de Ermont en Val d’Oise y provocó el accidente de tres grúas. El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, dijo que estaba siguiendo de cerca la situación y añadió que varias personas más habían sido trasladadas al hospital como resultado del tornado.

Se sabe que nueve personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad.

Las imágenes de la tormenta mostraron vientos increíblemente fuertes que obligaron a las grúas a volcarse antes de caer sobre los edificios de abajo. También fueron arrancados numerosos tejados y se registraron múltiples cortes de energía en la zona con coches volcados.

Como respuesta se movilizaron 80 bomberos, 50 policías y 20 miembros del SAMU (servicio médico de emergencia) para ayudar a las víctimas.

Según noticias locales, en el Hospital Simon-Vail de Eubon se ha activado el Plan White, que permite al hospital tomar medidas de emergencia ante la llegada de pacientes.