La industria del conocimiento jujeña se muestra al mundo en un nuevo conversatorio

La Unión Industrial de Jujuy invita a empresarios, emprendedores, funcionarios, decisores, profesionales, estudiantes y actores del ecosistema productivo provincial a participar del quinto conversatorio del ciclo Producción en Foco, una iniciativa orientada a generar espacios de diálogo estratégico sobre los sectores que impulsan la transformación productiva de la provincia.

A través de encuentros dinámicos e interactivos, este ciclo promueve la articulación entre el sector privado, el ámbito académico y el Estado, fomentando la reflexión, el intercambio de ideas y la identificación de oportunidades para una Jujuy más competitiva, innovadora e integrada.

En esta edición, el eje estará puesto en la Industria del Conocimiento, un sector en expansión que comienza a consolidar sus primeros casos de éxito en la provincia. Bajo el lema “De Jujuy al Mundo”, se presentarán experiencias inspiradoras de empresas jujeñas que están desarrollando tecnología con proyección internacional, como Nubimetrics y Blimop, o las industrias emergentes destacando el rol del talento local, la innovación y la articulación institucional.

Jueves 23 de octubre a las 19.

Salón Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy

Disertantes invitados:

• Pamela Scheurer | CEO & Cofundadora de Nubimetrics

• Marcelo Vásquez | CEO & Fundador de Blimop

• Martín Vargas - Florencia Arroyo | Cofundadores de Génesis y Nexcrops

Inscripción gratuita | Cupos limitados: Formulario de inscripción

Consultas: [email protected]

