20 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Zapla
Paulo Dybala
Acuerdo bilateral
Santa Fe
Israel
violencia de Género
Fiesta Nacional de los Estudiantes
Medio Oriente
Mundial Sub 20
alcoholemia
Informacion General

Premio al carruaje de la biodiversidad para el Colegio Polimodal N° 2 de Abra Pampa

Con una propuesta que combinó creatividad, color y sustentabilidad, los estudiantes recrearon la flora y fauna de la Puna jujeña, obteniendo el premio en la categoría de Bosques Nativos.

Lunes, 20 de octubre de 2025 11:27

El Colegio Polimodal N° 2 "Sargento Alejandro Chaparro XI" de Abra Pampa recibió el premio al Carruaje de la Biodiversidad y Bosques Nativos, entregado por el ministerio de ambiente y cambio climático.

La distinción reconoce un excelente proyecto que logró mostrar la flora y fauna nativa de la provincia de una manera creativa, colorida y, sobre todo, sustentable. La carroza ganadora transportó a los espectadores al paisaje único de la Puna jujeña, plasmando su ecosistema y su fauna característica a través de minuciosos cuadros y esculturas que capturaron la esencia de la región.

El trabajo, en el que participaron 50 estudiantes, se destacó por su ingenioso uso de materiales reciclados. Para crear relieves y texturas de un realismo impactante, los "carroceros" utilizaron elementos como lana de ovejas de la zona (tullmas), maples de huevo, sal, aserrín, CD en desuso y plásticos de bidones.

Uno de los puntos más celebrados fue la representación del Huancar, un ícono de la zona, con su laguna y entorno perfectamente recreados. La fauna tampoco pasó desapercibida: sobre la carroza desfilaron figuras de una lagartija autóctona, un flamenco, un quirquincho y un imponente puma, este último inspirado en el reciente y novedoso hallazgo de un cachorro en la plaza de Abra Pampa.

Temas de la nota

Temas de la nota

