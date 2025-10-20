Premio al carruaje de la biodiversidad para el Colegio Polimodal N° 2 de Abra Pampa

El Colegio Polimodal N° 2 "Sargento Alejandro Chaparro XI" de Abra Pampa recibió el premio al Carruaje de la Biodiversidad y Bosques Nativos, entregado por el ministerio de ambiente y cambio climático.

La distinción reconoce un excelente proyecto que logró mostrar la flora y fauna nativa de la provincia de una manera creativa, colorida y, sobre todo, sustentable. La carroza ganadora transportó a los espectadores al paisaje único de la Puna jujeña, plasmando su ecosistema y su fauna característica a través de minuciosos cuadros y esculturas que capturaron la esencia de la región.

El trabajo, en el que participaron 50 estudiantes, se destacó por su ingenioso uso de materiales reciclados. Para crear relieves y texturas de un realismo impactante, los "carroceros" utilizaron elementos como lana de ovejas de la zona (tullmas), maples de huevo, sal, aserrín, CD en desuso y plásticos de bidones.

Uno de los puntos más celebrados fue la representación del Huancar, un ícono de la zona, con su laguna y entorno perfectamente recreados. La fauna tampoco pasó desapercibida: sobre la carroza desfilaron figuras de una lagartija autóctona, un flamenco, un quirquincho y un imponente puma, este último inspirado en el reciente y novedoso hallazgo de un cachorro en la plaza de Abra Pampa.