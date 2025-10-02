Motociclista resultó herida tras ser colisionada por un auto

Una mujer resultó herida tras ser colisionada la moto en la cual viajaba como acompañante. El otro vehículo protagonista, un auto, se dio a la fuga por la avenida Urquiza, mientras que la lesionada fue trasladada al hospital “Pablo Soria” para una mejor asistencia por los golpes sufridos.

De acuerdo a la información recabada por El Tribuno de Jujuy en el lugar del hecho, el incidente vial sucedió esta mañana cuando una moto marca Zanella circulaba por la calle Argañaraz del centro capitalino, con dos ocupantes a bordo.

En esas circunstancias, alrededor de las 10.30 el conductor del rodado se detuvo por el semáforo de la esquina con la calle Belgrano. Tras esto, cuando se habilitó el tránsito, al hombre que manejaba la Zanella no le arrancó el vehículo y un automovilista que estaba detrás lo colisionó y arrastró algunos metros para luego continuar con su desplazamiento por la avenida Urquiza.

Como consecuencia del impacto, ambos motociclistas cayeron sobre la cinta asfáltica, razón por la cual la mujer que viajaba como acompañante sufrió fuertes golpes en sus extremidades y quedó debajo de la moto caída.

De inmediato, el conductor de la moto levantó el rodado e intentó buscar al automovilista por las calles del centro. Según los testigos del incidente, se trataría de un Fiat Cronos el vehículo que los chocó y arrastró algunos metros. Mientras, la herida se quedó en la esquina de Belgrano y Argañaraz, siendo acompañada por los transeúntes que vieron lo ocurrido.

Minutos más tarde, llegaron los efectivos policiales de la Seccional 1° y luego una ambulancia del Same para el traslado de la mujer al hospital “Pablo Soria”. También se constituyó Seguridad Vial para cortar el tránsito de manera momentánea en la concurrida esquina céntrica, por lo que se produjo una congestión de vehículos en pocos minutos.

Finalmente, los agentes policiales recabaron los datos aportados por los testigos para poder encontrar el auto que colisionó la moto.