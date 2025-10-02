El "lobo" quiere terminar lo más arriba posible

Transcurre una semana rara en Gimnasia, una semana con sensaciones encontradas.

Por un lado la tranquilidad que por resultados externos, el "lobo" ya se encuentra clasificado al Reducido por el segundo ascenso. Por el otro esa sensación de decepción y amarga de haber quedado a las puertas de disputar la final por el primer ascenso, luego de estar más de 10 fechas puntero de la zona B.

A partir de todo lo anteriormente expuesto y mirando siempre para adelante, el conjunto "albiceleste" se entrenó pensando en Chacarita Juniors rival al que enfrentará este domingo desde las 15.30 con el arbitraje de Felipe Viola. El equipo de Módolo presentaría cambios tácticos y obligados para medirse al "funebrero".

La última fecha se jugará de esta manera:

Sábado 4 de octubre

A las 15.30: Arsenal vs Alvarado (TV). Arbitrará Diego Ceballos.

15.30: Colegiales vs Deportivo Madryn. Controlará las acciones Lucas Cavallero.

15.30: Atlanta vs Deportivo Maipú. Arbitrará Juan Pablo Loustau.

15.30: Racing de Córdoba vs Gimnasia y Tiro (Salta). Controlará las acciones Adrián Franklin.

15.30: Quilmes vs Tristán Suárez. Dirigirá Maximiliano Macheroni.

15.30: San Miguel vs San Martín (T). Dirigirá Javier Delbarba.

15.30: Almagro vs Güemes (TV). Arbitrará Joaquín Gil.

15.30: Ferro vs Patronato. Arbitrará Julio Barraza.

Lunes 6 de octubre

A las 20: All Boys vs Los Andes. Dirigirá Jorge Broggi

Zona B – Fecha 34

Domingo 5 de octubre

A las 15.30: Agropecuario vs San Telmo. Arbitrará Gastón Monsón Brizuela.

15.30: Gimnasia y Esgrima vs Chacarita. Dirigirá Felipe Viola.

15.30: Temperley vs Nueva Chicago. Arbitrará Fabrizio Llobet.

15.30: Colón vs Defensores Unidos. Arbitrará Nelson Sosa.

15.30: Mitre vs Estudiantes (TV). Arbitrará Daniel Zamora.

15.30: Chaco For Ever vs Morón. Arbitrará Juan Pafundi.

15.30: Almirante Brown vs Talleres de Remedios de Escalada. Dirigirá Ariel Cruz.

15.30: Central Norte vs Estudiantes de Río Cuarto. Dirigirá Bruno Amiconi.

15.30: Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs Defensores de Belgrano (TV). Arbitrará Bryan Ferreyra.

Para hoy

En horario matutino a partir de las 11.45, en el complejo Papel Noa, al término de la práctica a puertas cerradas, los jugadores Cristian Menéndez y Bruno Palazzo atenderán a la prensa.