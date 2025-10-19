Encontraron muerto al investigador desaparecido en Alemania

El científico argentino Alejandro Matías Fracaroli (44) fue hallado muerto en Alemania, donde se encontraba desaparecido desde hace seis días. Su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa y la primera hipótesis de la policía es que habría sufrido un accidente.

El cadáver de Fracaroli fue descubierto alrededor de las 12.15 hora local (7.15 de la Argentina) en un arroyo en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, precisa en un comunicado.

La Policía parte de la hipótesis de que se trataría de un accidente, en el que el hombre probablemente se cayó por causas desconocidas y se ahogó en un arroyo.

El científico cordobés se encontraba en Alemania desde septiembre, donde estaba desarrollando una investigación sobre nanotecnología en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT). El proyecto se iba a extender hasta fin de año.

Nada se sabía de él desde el lunes, cuando sus compañeros notaron que no se presentó a trabajar y que su última conexión en Whatsapp había sido más de 20 horas atrás.

Fue por ese motivo que los integrantes de su equipo de investigación dieron aviso a las autoridades alemanas, quienes iniciaron una investigación para intentar encontrarlo.

Su familia contó que la última comunicación con Alejandro fue el domingo previo a su desaparición, cuando compartió con su pareja una videollamada por Whatsapp. Desde entonces, no supieron nada más de él.

En los últimos días su hermano había viajado a Alemania para seguir de cerca la búsqueda, que incluyó un rastrillaje dentro del campus universitario y un seguimiento a través de las imágenes de las cámaras de seguridad. También se lo buscó en centros de salud ante la posibilidad de que haya sido víctima de un accidente o afección repentina que no le permitiese haber contactado a su familia.

Fracaroli era investigador del Conicet y formaba parte del Departamento de Química Orgánica de la Universidad nacional de Córdoba (UNC) y del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (Infiqc).