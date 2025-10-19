Voces maimareñas luego de recibir el Best Tourism Villages 2025

En ese contexto, Belinda Mamaní, alumna de la Escuela Técnica N° 1 “Manuel Belgrano” habló de los primeros festejos en su pueblo. “Fue una sorpresa” comentó y agregó “aquí es todo natural, el turista, puede disfrutar de muchas particularidades que no brinda otros lugares”.

Siguió en esa línea para destacar la maravilla que presenta la paleta del pintor, “es impresionante”, dijo al respecto.

“Cuando llegué al colegio observé a mis compañeros todos festejaban por la mención de Maimará, todo era alegría”, describió.

Y con esperanza, recalcó que “ojalá esta distinción traiga bajo el brazo mucho trabajo para toda la gente del lugar”.

También valoró el gran aporte del Tren Solar al pueblo, “hay otro movimiento y ayuda mucho”, añadió.

Al final dejó un mensaje a sus coterráneos, “que se sientan orgullosos de ser Maimareño”, concluyó.

Así también, se sumó un emprendedor turístico del lugar, Hernán Tinte, para expresar este gran momento y novedad. “Estoy muy contento por la nominación”, manifestó y además ponderó el trabajo que viene realizando la municipalidad.

“Esto es un desafió muy grande porque tenemos que mostrar lo que tenemos, como también conservar”, solicitó.

Luego, habló de su emprendimiento llamado Kaypacha, “se trata de un camión que está recorriendo en dos horarios en el día y hace un circuito turístico”, detalló.

“Se viene cosas lindas para Maimará, solo que tenemos que trabajar en forma conjunta”, concluyó.