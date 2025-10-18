Hoy es la última Jornada de "Escuelas Abiertas"

Hoy se lleva a cabo la última jornada del programa “Escuelas Abiertas”, una iniciativa clave del gobierno educativo jujeño para acompañar a los alumnos que darán el paso a la escuela secundaria en el ciclo lectivo 2026.

El programa está diseñado para facilitar la transición entre el nivel primario y el secundario, creando un espacio de orientación, contención y participación activa tanto para los futuros estudiantes como para sus familias. Durante la jornada, se brindan clases de consulta en las materias clave de Lengua y Matemática, talleres de apoyo socioemocional y charlas informativas para padres y tutores sobre la dinámica de la vida escolar en el nivel medio.

La convocatoria es abierta y gratuita, sin requisitos de preinscripción. Las puertas de las instituciones participantes se abrirán a las 08:45 horas, y las actividades se extenderán desde las 09 hasta las 12.

Escuelas sedes:

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, la jornada se desarrollará en las siguientes instituciones:

Bachillerato Provincial N° 2 “Gob. Jorge Villafañe”

Colegio Polimodal N° 3

Colegio Secundario N° 1 “Crucero ARA Gral. Belgrano”

Colegio Secundario de Arte N° 42

Escuela de Comercio N° 3 “José Manuel Estrada”

En la ciudad de San Pedro de Jujuy, la actividad estará a cargo del Colegio Secundario N° 60.

Desde el Ministerio de Educación de la provincia se recomendó a los estudiantes asistir con ropa cómoda y llevar sus útiles escolares básicos, como cuaderno o carpeta y cartuchera, para poder participar activamente de todas las actividades planificadas.