Dos nuevas tecnicaturas se dictarán en Rodeíto desde 2026

La localidad de Rodeíto celebró la firma de un convenio que permitirá a jovenes formarse en educación superior, el acuerdo significa un gran avance para zona rural.

La Ministra de Educación, Mirian Serrano, junto al Comisionado Municipal de Rodeíto, Eduardo Orellana, firmaron un convenio de colaboración que marca un logro significativo en la historia educativa de esta zona rural ya que partir del ciclo lectivo 2026 se dictarán las carreras de Tecnicatura Superior en Agente Sanitario y Promotor de la Salud y Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico.

"Este convenio es un paso importante para la Educación Superior en la región y forma parte de nuestra política prioritaria de profesionalización en el marco de la articulación estratégica de la educación para el trabajo; ya que viene a cubrir una demanda de los jóvenes que quieren seguir estudiando”, expresó Serrano tras rubricar el acuerdo.

Acompañaron la ceremonia de firma, la Directora de Educación Superior, Carolina Calvo; los Diputados Provinciales Gisel Bravo y Raúl Neira; la Delegada Administrativa de Región IV, Gilda Cortez; el Supervisor de Nivel Medio, Ricardo Acosta; y la comunidad educativa del Colegio Secundario