La Justicia rechazó un habeas corpus y Lázaro Báez volverá a la cárcel de Ezeiza

La Justicia Federal ordenó el traslado de Lázaro Báez al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, tras rechazar un habeas corpus presentado por su defensa, que argumentaba un estado de salud “crítico” y solicitaba su prisión domiciliaria en El Calafate.

La decisión fue tomada este viernes por el juez federal Claudio Vázquez, luego de una audiencia en Río Gallegos que se extendió por casi dos horas. En ella, estuvieron presentes Báez, sus abogados Yanina y Lucas Nicoletti, y su médico personal, Mario Kamelman.

Los letrados habían presentado dos escritos, advirtiendo que la salud del empresario de 69 años corría “riesgo de vida” en su actual lugar de detención, la Unidad N° 15 de Río Gallegos. Fundamentaron que el Hospital Regional de esa ciudad no contaba con el equipamiento necesario para sus estudios, por lo que reclamaban su traslado al Hospital Samic de El Calafate.

Sin embargo, el juez Vázquez resolvió que la solución para garantizar la atención médica de Báez no era la prisión domiciliaria, sino su traslado al penal de Ezeiza, donde ya estuvo detenido entre 2016 y 2019. Según informó el medio La Opinión Austral, una vez allí, Báez podrá realizarse los estudios en una clínica privada, cuyos costos serán absorbidos por su defensa.

Denuncias de la defensa y deterioro de salud

El caso tuvo un nuevo episodio el pasado domingo, cuando la defensa alertó que su estado de salud se había agravado gravemente. En este contexto, los abogados Nicoletti presentaron denuncias en los tribunales de Comodoro Py por presunto abuso de autoridad y obstrucción a la defensa, argumentando que el juez de Ejecución, Néstor Costabel, les habría impedido ingresar a la unidad para entrevistarse con su cliente.

Báez padece EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes y problemas gastrointestinales. Sus defensores detallaron que recientemente sufrió un derrame en un ojo debido a un pico de presión y que “hace materia fecal con sangre”. Además, sostuvieron que las condiciones carcelarias son inadecuadas, ya que comparte un único baño con otros 20 internos.

A pesar de los reclamos, la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado a fines de septiembre un pedido de prisión domiciliaria, ratificando que cumpla su condena en la Unidad N° 15. Ante este nuevo revés, la defensa de Báez evalúa apelar la decisión que lo devuelve a Ezeiza.