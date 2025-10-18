Tilcara Rugby Club visitó la Quebrada

En un emotivo reencuentro cargado de historia y significado, la intendente de Tilcara, Sonia Pérez, junto al director de Deportes de la mencionada comuna, Marcelo Burgos, recibieron a integrantes del Tilcara Rugby Club de Paraná, Entre Ríos.

La entidad, fundada en 1954, lleva orgullosamente el nombre de la ciudad quebradeña, inspirado en la belleza de la Quebrada y el espíritu tilcareño. Su fundador, Raúl Loza, visitó Tilcara antes de su creación y decidió homenajearla dándole su nombre y el color verde que distingue a la institución entrerriana, que tiene una vasta trayectoria a nivel local, provincial y nacional.

Tras casi 40 años de su primera visita, el club volvió a Tilcara, renovando ese lazo histórico y cultural que une a ambas comunidades. Durante el encuentro, los visitantes entregaron a la intendente un presente simbólico -un mate con el nombre del club de Entre Ríos- y recibieron de la municipalidad dos cuadros y un diploma honorífico en reconocimiento al vínculo que los une con nuestro pueblo.

De esta manera, Tilcara sigue tendiendo puentes de amistad a través del deporte y la historia, recordando que en diciembre será sede la Fiesta Provincial del Deporte 2025.