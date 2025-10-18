Racing venció a Aldosivi

El único gol de la noche fue convertido por el delantero Luciano Vietto, de penal, a los 40 minutos de la primera parte.

Con el triunfo, el equipo de Gustavo Costas alcanza siete partidos sin perder por el torneo local y llega al tercer puesto de la zona A, con 18 puntos, mientras que el “tiburón” se mantiene último en el grupo, con nueve unidades y anteúltimo en ambas tablas de descenso.

La primera llegada del partido fue para el local, a los 12 minutos, con un lateral al área desde la izquierda que fue rematado de volea por Vietto, con un tiro que se desvió y fue detenido por el arquero Jorge Carranza, a media altura sobre su palo derecho.

Aldosivi llegó por primera vez a los 21 minutos, con un control y remate de volea lejano del extremo Natanael Guzmán, que fue contenido por su poste derecho por el arquero Facundo Cambeses.

Seis minutos después, una buena jugada colectiva terminó con un centro del lateral Giuliano Cerato al primer palo, para el cabezazo desviado del atacante Franco Rami, que se fue apenas ancho.

El único gol del partido llegó a los 40 minutos de la primera parte, cuando una mano en el área del defensor Fernando Román provocó un penal, que el delantero Luciano Vietto ejecutó picando la pelota para marcar el 1-0.

La primera llegada del complemento fue del local. A los cuatro minutos, una buena jugada colectiva habilitó al delantero Ramiro Degregorio, que recibió en el borde del área y remató de zurda, aunque su tiro se fue ancho.

Siete minutos después, un centro buscapié del lateral Gastón Martirena llegó al primer palo para el desmarque de Vietto, cuyo tiro dio en el costado externo de la red.

El conjunto marplatense se volvió a acercar a los 16 minutos, con un centro atrás del extremo Natanael Guzmán que le llegó al delantero Franco Rami, quien buscó un remate de primera desde el borde del área, aunque no pudo superar el bloqueo del defensor Marco Di Cesare.

La llegada más clara del “tiburón” en el complemento se dio a los 21 minutos. Un centro desde la derecha le llegó al delantero Tobías Cervera, que cabeceó con buena dirección desde el área chica pero sin potencia, permitiendo que el arquero Facundo Cambeses, que viene de debutar con la Selección, vuele sobre su palo derecho y desvíe.