18 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Deportes

Mañana inicia circuito la 2º etapa Jujuy Racket

Desde mañana con categorías para damas y caballeros.

Sabado, 18 de octubre de 2025 00:00
MARTÍN MONTALBETTI | ENTRENADOR DE LA ACADEMIA MW TENNIS.

Mañana se pone en marcha la segunda etapa del circuito Jujuy Racket en las canchas de polvo de ladrillo de Ampuap. Se jugará en tres categorías en singles y dobles "tenemos un buen marco de jugadores", anunció Martín Montalbetti.

El director de la academia MW Tennis, contó que "son dos categoría de varones, primera y segunda, y una primera damas", y explicó que "es una metodología de torneo que diagramamos con Marcelo Wowk el año pasado para que la gente tenga partidos durante la semana para jugar y no sea solo entrenamiento".

Sucede que "hay mucha gente que entrenan y no tienen con quién jugar, entonces de esta forma tienen obligadamente que jugar un partido a la semana, eso también les permite ver la evolución de su juego", subrayó.

Montalbetti, contó que "dividimos en zonas, son muchos partidos que juegan, por lo que el torneo va a durar seis semanas y tienen que jugar un partido por semana, después una vez que terminen las zonas, jueguen todos contra todos, van a clasificar los dos mejores de cada zona en los playoff que es un cuadro arrancan de cuartos de final y es por eliminación directa hasta llegar al ganador del torneo", detalló.

Por otro lado, el entrenador se refirió a la escuela de tenis "estamos de lunes a jueves con todos los grupos de chicos, los viernes solo con clases particulares y grupos de adultos, continuamos con los que salen a competir en el circuito argentino, siempre trabajando para crecer, contamos con distintos horarios", y añadió "todavía se pueden sumar, ya que vamos a estar con las clases hasta fin de año".

Y antes de fin de año "vamos a estar con encuentros de escuelas para los más chicos que también ayuda al crecimiento", finalizó Martín Montalbetti.

 

