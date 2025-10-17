Denuncian un ataque a Juan Manuel Urtubey: investigan si le dispararon a su camioneta

El exgobernador de Salta y actual candidato a senador nacional por Primero la Patria, Juan Manuel Urtubey, denunció haber sido víctima de un ataque mientras viajaba junto a su secretario por la ruta provincial N° 5, en dirección a la ciudad de General Pizarro.

El hecho ocurrió este jueves por la mañana y luego fue reportado ante la Justicia. Se esperan los resultados de las pericias para determinar si el impacto que sufrió su vehículo fue producto de un disparo. El supuesto ataque se da en la recta final de la campaña electoral por los comicios nacionales del 26 de octubre.

Según consta en la denuncia radicada por el exjefe provincial, cuando el dirigente se trasladaba en una Toyota Hilux color plateado desde la ciudad de Orán hacia el sur de la provincia, un ruido en una de las ventanillas traseras sorprendió al exmandatario y a su chofer.

La denuncia penal fue radicada horas más tarde en la Comisaría N° 101 de San Lorenzo, por Carlos María García Bes, chofer y secretario de Urtubey. El conductor trasladaba a Urtubey en una Toyota Hilux color gris desde la ciudad de Orán hacia el sur de la provincia.

Según el acta, el conductor manifestó que de un momento a otro se produjo un impacto de bala contra la ventana trasera izquierda, lo que provocó la rotura total del vidrio.

Además del secretario de Urtubey, en la camioneta viajaban tres personas más: Urtubey, ubicado en el asiento trasero derecho; Joaquín Guzmán, en la parte trasera izquierda -justamente del lado del impacto-; y Arnaldo López, en la parte trasera derecha. Ninguno de los ocupantes sufrió lesiones por el hecho.

En la denuncia, se aclara que el impacto fue ocasionado por un disparo de arma de fuego y se remarca que "no se trató de un simple proyectil".

En qué estado quedó la causa

La causa fue caratulada como “daños” y quedó a cargo de la Fiscalía Penal de San Lorenzo, que ordenó las primeras medidas. Luego de una inspección ocular del vehículo, las autoridades coincidieron en que el daño podría haber sido causado por un disparo.

Por este motivo, la Fiscalía dispuso una averiguación preliminar y encomendó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) la realización de las pericias técnicas. Según los datos obtenidos, los análisis fueron completados durante la noche del jueves y buscan determinar si el daño fue producido por un arma de fuego y establecer la trayectoria del posible proyectil.

Hasta el momento no se identificaron sospechosos ni existen hipótesis firmes sobre el origen del hecho. Desde el espacio político de Urtubey consideraron el incidente “llamativo por ocurrir en plena campaña electoral”, aunque no descartaron la posibilidad de que se haya tratado de cazadores furtivos en la zona.

Qué dice el comunicado de Primero la Patria

“Frente al gravísimo ataque sufrido por nuestro compañero candidato a senador nacional Juan Manuel Urtubey, la agrupación Primero la Patria exige a las autoridades de la provincia de Salta el esclarecimiento urgente del hecho”, manifestó en un comunicado la organización peronista.

“Sucesos de estas características ponen en riesgo no solo la integridad física de las personas, sino la misma convivencia democrática”, agregaron en el texto difundido por las redes sociales.