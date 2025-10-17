"Mañana lo importante es ganar", dijo Noble

Ganar para viajar con la ventaja a favor, ese es el objetivo de Gimnasia y Esgrima que mañana recibirá a Deportivo Madryn desde las 14.45 en partido de ida por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. "Trabajamos toda la semana para salir a ganar", anunció Matías Noble.

El lateral izquierdo del "lobo" contó a diario El Tribuno de Jujuy como se deben afrontar estos encuentros en el cual el equipo por ser locales deberá salir desde el pitazo inicial a buscar la victoria para ir a la revancha con otras expectativas "creo que nosotros estamos confiados en el trabajo que hacemos, no debemos desviarnos de lo que hicimos hasta aquí, porque estuvimos puntero gran parte del año, y tenemos que tener la misma concentración, el mismo juego", sostuvo.

Noble reconoció que "fue una gran semana, trabajamos mucho para buscar los tres puntos de local, para estar concentrados, pelear cada pelota, es una nueva final que vamos a afrontar y estamos listos para eso".

En cuanto al marco, sin dudas que mañana se verá otra vez un estadio lleno, por lo que si no llega el gol rápido, habrá ansiedad "creo que va a ser importante contar con el apoyo de la gente como lo tuvimos a lo largo del año, pero lo que nosotros hagamos dentro de la cancha tiene que ser lo trabajado en la semana, vamos a tratar de quedarnos con el partido local, sin dudas que la presión se va a sentir y nosotros debemos asimilarla a favor nuestra", opinó.

De a poco, el volante de Gimnasia fue sumando minutos, aunque de lateral, sin embargo poco le importa el lugar "uno siempre quiere estar, aportar un granito de arena desde me toque, me voy sintiendo muy bien, muy motivado", recalcó.

Madryn llegará a Jujuy después de perder la final por el primer ascenso, no obstante Matías Noble no se confía "obviamente que estos partidos son duros, aquí son 180 minutos, todos sabemos no se puede dar ventaja, creo que el rival no va a regalar nada como nosotros vamos a tratar de imponer nuestro juego, eso va a ser importante, ganar la mitad de la cancha, no perder el orden, estar bien parados y hacer nuestro juego".

Por ende no presume sea un partido de ida y vuelta "creo que nosotros tenemos que salir a atacarlo. Desde el primer minuto trata de quedarnos con el partido de local, depende del resultado ver cómo salimos a jugar el partido de visitante".

Claro que el elenco sureño como todos, se van a cerrar atrás "esperemos que sea así como dije recién, nosotros hemos trabajado y luchado para poder hacer que el rival trate de meterse atrás y con nuestras armas tratar de lastimarlos".

Por otro lado, el jugador "albiceleste" habló sobre un posible resultado "nosotros tenemos que ganar, primero es ganar, después si hacemos diferencia de goles, mucho mejor, estamos mentalizados que vamos a salir a ganarlo".

Por último, Matías Noble arengó a los simpatizantes de Gimnasia a confiar en el equipo "vamos a dejar todo en cada pelota, tenemos un buen plantel, estamos todos unidos y juntos vamos a dar otro paso en este sueño que comenzó a principio de año", culminó.

Hoy el plantel trabajará por la mañana y luego del mediodía quedará concentrado a la espera del encuentro de mañana ante Madryn con la ilusión de un buen resultado.